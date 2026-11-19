Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagvormittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 09:41 0,67 Prozent auf 63.598,75 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 63.173,54 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 1,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -7,4 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 44,51 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (44,13 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,86 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 1,21 Prozent auf 1.802,08 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 1.780,47 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,79 Prozent auf 207,36 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 209,02 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 0,87 Prozent auf 0,9802 US-Dollar, nach 0,9718 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Monero-Kurs um 1,24 Prozent auf 499,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 505,28 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1535 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1517 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1374 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3132 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3100 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 589,04 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vortag (583,13 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0593 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0590 US-Dollar.

Zudem gewinnt Solana am Donnerstagvormittag hinzu. Um 0,75 Prozent auf 74,38 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 73,83 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Avalanche-Kurs kaum vom Fleck. Nach 7,047 US-Dollar am Vortag, tendiert Avalanche um 09:41 bei 7,054 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,54 Prozent auf 9,159 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,110 US-Dollar wert.

Indes steigt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 0,7227 US-Dollar am Vortag auf 0,7269 US-Dollar nach oben (0,57 Prozent).

Redaktion Finanzen.net

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