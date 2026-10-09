Kryptokurse am Nachmittag

Krypto-Marktbericht

09.10.26 17:23 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagnachmittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:10 bei 82.792,72 US-Dollar und damit 1,38 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 81.661,81 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,8 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 20,1 Prozent.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 0,18 Prozent auf 63,23 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 63,34 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,47 Prozent auf 2.483,97 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.472,23 US-Dollar wert.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 3,30 Prozent auf 272,96 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 282,26 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,383 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 17:10 auf 1,381 US-Dollar beziffert.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert 0,68 Prozent auf 536,42 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 540,11 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem legt Cardano zu. Um 1,08 Prozent verstärkt sich der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,2360 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,2334 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1928 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,1922 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3325 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes steigt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 737,14 US-Dollar am Vortag auf 739,06 US-Dollar nach oben (0,26 Prozent).

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0844 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0844 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 109,64 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (109,84 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,18 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 0,34 Prozent auf 10,16 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 10,13 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 0,08 Prozent auf 12,75 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,76 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 1,054 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

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