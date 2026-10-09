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Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Nachmittag

Kryptokurse am Nachmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagnachmittag.

Werte in diesem Artikel
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BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
68,430.22 CHF 521.07 CHF 0.77 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
73,613.90 EUR 775.40 EUR 1.06 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
62,277.67 GBP 545.42 GBP 0.88 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13,047,236.47 JPY 141,553.45 JPY 1.10 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
82,436.31 USD 774.50 USD 0.95 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,060.37 CHF 4.49 CHF 0.22 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,216.45 EUR 11.33 EUR 0.51 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,875.12 GBP 6.24 GBP 0.33 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
392,840.31 JPY 2,132.88 JPY 0.55 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,482.08 USD 9.85 USD 0.40 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
91.03 CHF -0.31 CHF -0.34 %
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97.92 EUR -0.05 EUR -0.05 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
82.85 GBP -0.18 GBP -0.22 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
17,353.22 JPY -4.95 JPY -0.03 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
109.66 USD -0.18 USD -0.16 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.15 CHF 0.00 CHF 0.23 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.24 EUR 0.01 EUR 0.53 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.05 GBP 0.00 GBP 0.35 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
219.71 JPY 1.19 JPY 0.55 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.39 USD 0.01 USD 0.41 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
614.66 CHF 1.66 CHF 0.27 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
661.20 EUR 3.71 EUR 0.56 %
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559.41 GBP 2.17 GBP 0.39 %
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117,176.06 JPY 679.92 JPY 0.58 %
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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:10 bei 82.792,72 US-Dollar und damit 1,38 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 81.661,81 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,8 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 20,1 Prozent.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 0,18 Prozent auf 63,23 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 63,34 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,47 Prozent auf 2.483,97 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.472,23 US-Dollar wert.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 3,30 Prozent auf 272,96 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 282,26 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,383 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 17:10 auf 1,381 US-Dollar beziffert.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert 0,68 Prozent auf 536,42 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 540,11 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem legt Cardano zu. Um 1,08 Prozent verstärkt sich der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,2360 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,2334 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1928 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,1922 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3325 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes steigt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 737,14 US-Dollar am Vortag auf 739,06 US-Dollar nach oben (0,26 Prozent).

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0844 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0844 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 109,64 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (109,84 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,18 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 0,34 Prozent auf 10,16 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 10,13 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 0,08 Prozent auf 12,75 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,76 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 1,054 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com

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