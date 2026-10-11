Kryptokurse am Nachmittag

Krypto-Marktbericht

11.10.26 17:23 Uhr

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 17:11 gewinnt Bitcoin 0,12 Prozent auf 83.042,66 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 82.939,48 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,1 Prozent aufweist und bei 11,00 EUR notiert.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,42 Prozent auf 63,74 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 64,01 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 0,04 Prozent auf 2.504,63 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 2.505,62 US-Dollar wert.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 0,30 Prozent auf 279,05 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 279,90 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,404 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 17:11 bei 1,399 US-Dollar.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 519,57 US-Dollar am Vortag auf 534,29 US-Dollar nach oben (2,83 Prozent).

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2499 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,2486 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,2000 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3306 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3300 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 749,45 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (750,07 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,08 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0858 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0858 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 109,64 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vortag (110,07 US-Dollar).

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergauf. Avalanche steigt 2,62 Prozent auf 10,64 US-Dollar, nach 10,36 US-Dollar am Vortag.

Zudem gewinnt Chainlink am Sonntagnachmittag hinzu. Um 0,68 Prozent auf 13,10 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 13,02 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,114 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 17:11 bei 1,108 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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