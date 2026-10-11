Kryptokurse am Sonntagmittag

Krypto-Marktbericht

11.10.26 12:43 Uhr

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag.

Im Minus präsentiert sich um 12:30 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,03 Prozent schwächer bei 82.916,95 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 82.939,48 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,1 Prozent aufweist und bei 11,00 EUR notiert.

Daneben wertet Litecoin um 12:30 ab. Es geht 0,77 Prozent auf 63,52 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 64,01 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 12:30 fällt der Ethereum-Kurs um 0,27 Prozent auf 2.498,88 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.505,62 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 0,66 Prozent auf 278,05 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 279,90 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 12:30 gibt Ripple um 0,93 Prozent auf 1,391 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,404 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben steigt Monero um 1,95 Prozent auf 529,68 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 519,57 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2499 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:30 bei 0,2466 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1966 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:30 bei 0,1973 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 0,3304 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3306 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 747,20 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (750,07 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0858 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:30 bei 0,0852 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (110,07 US-Dollar) geht es um 0,59 Prozent auf 109,43 US-Dollar nach unten.

Zudem gibt Avalanche am Sonntagmittag nach. Um 0,38 Prozent auf 10,33 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 10,36 US-Dollar.

Daneben wertet Chainlink um 12:30 ab. Es geht 1,19 Prozent auf 12,86 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 13,02 US-Dollar stand.

Währenddessen verliert der Sui-Kurs um 2,09 Prozent auf 1,091 US-Dollar. Gestern war Sui noch 1,114 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

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