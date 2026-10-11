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Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Sonntagmittag

Kryptokurse am Sonntagmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
68,770.87 CHF -41.03 CHF -0.06 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
73,989.13 EUR -44.15 EUR -0.06 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
62,598.63 GBP -37.35 GBP -0.06 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13,120,247.41 JPY -7,828.52 JPY -0.06 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
82,890.02 USD -49.46 USD -0.06 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,070.84 CHF -7.98 CHF -0.38 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,227.98 EUR -8.58 EUR -0.38 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,884.98 GBP -7.26 GBP -0.38 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
395,079.69 JPY -1,521.74 JPY -0.38 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,496.00 USD -9.61 USD -0.38 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
90.64 CHF -0.68 CHF -0.74 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
97.52 EUR -0.73 EUR -0.74 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
82.51 GBP -0.62 GBP -0.74 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
17,293.42 JPY -129.69 JPY -0.74 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
109.25 USD -0.82 USD -0.74 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
619.30 CHF -3.00 CHF -0.48 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
666.29 EUR -3.23 EUR -0.48 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
563.72 GBP -2.73 GBP -0.48 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
118,151.60 JPY -572.90 JPY -0.48 %
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BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
746.45 USD -3.62 USD -0.48 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.15 CHF -0.01 CHF -1.07 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.24 EUR -0.01 EUR -1.07 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.05 GBP -0.01 GBP -1.07 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
219.82 JPY -2.38 JPY -1.07 %
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Im Minus präsentiert sich um 12:30 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,03 Prozent schwächer bei 82.916,95 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 82.939,48 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,1 Prozent aufweist und bei 11,00 EUR notiert.

Daneben wertet Litecoin um 12:30 ab. Es geht 0,77 Prozent auf 63,52 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 64,01 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 12:30 fällt der Ethereum-Kurs um 0,27 Prozent auf 2.498,88 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.505,62 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 0,66 Prozent auf 278,05 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 279,90 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 12:30 gibt Ripple um 0,93 Prozent auf 1,391 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,404 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben steigt Monero um 1,95 Prozent auf 529,68 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 519,57 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2499 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:30 bei 0,2466 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1966 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:30 bei 0,1973 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 0,3304 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3306 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 747,20 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (750,07 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0858 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:30 bei 0,0852 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (110,07 US-Dollar) geht es um 0,59 Prozent auf 109,43 US-Dollar nach unten.

Zudem gibt Avalanche am Sonntagmittag nach. Um 0,38 Prozent auf 10,33 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 10,36 US-Dollar.

Daneben wertet Chainlink um 12:30 ab. Es geht 1,19 Prozent auf 12,86 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 13,02 US-Dollar stand.

Währenddessen verliert der Sui-Kurs um 2,09 Prozent auf 1,091 US-Dollar. Gestern war Sui noch 1,114 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com

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