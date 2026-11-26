Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag.

Bitcoin ist am Nachmittag 60.589,73 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 17:11 um 0,35 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 60.378,45 US-Dollar stand.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -11,8 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergauf. Litecoin steigt 1,91 Prozent auf 43,41 US-Dollar, nach 42,60 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.689,90 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.692,47 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,15 Prozent.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 207,59 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (205,14 US-Dollar).

Nach 0,9364 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Donnerstagnachmittag um 1,28 Prozent auf 0,9484 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt 13,52 Prozent auf 449,36 US-Dollar, nach 519,61 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1484 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1454 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1268 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1278 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3020 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3034 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Binancecoin Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Binancecoin-Kurs um 0,34 Prozent auf 550,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 552,78 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0566 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,85 Prozent auf 70,97 US-Dollar, nach 70,37 US-Dollar am Vortag.

Daneben fällt Avalanche um 0,41 Prozent auf 6,587 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,614 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 1,67 Prozent auf 9,188 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 9,036 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Sui im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,6659 US-Dollar) geht es um 0,40 Prozent auf 0,6632 US-Dollar nach unten.

Redaktion Finanzen.net

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