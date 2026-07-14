Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Mittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 12:26 fällt Bitcoin 1,13 Prozent auf 63.028,96 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 63.746,68 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,0 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -10,8 Prozent.

Zudem gibt Litecoin nach. Um 0,54 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 12:26 auf 43,75 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 43,99 US-Dollar wert war.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 1,31 Prozent auf 1.781,86 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 1.805,56 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,75 Prozent auf 238,12 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 239,92 US-Dollar wert.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,086 US-Dollar am Vortag auf 1,077 US-Dollar nach unten (0,81 Prozent).

Daneben steigt Monero um 1,22 Prozent auf 328,30 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 324,34 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1620 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,1597 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Stellar um 1,49 Prozent auf 0,1837 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,1865 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Montagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3298 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3314 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Binancecoin Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Binancecoin-Kurs um 0,82 Prozent auf 569,44 US-Dollar. Am Vortag standen noch 574,18 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Montagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0722 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0727 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 0,79 Prozent auf 76,24 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 76,85 US-Dollar wert.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 3,75 Prozent auf 6,644 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 6,404 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 0,10 Prozent auf 7,983 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 7,991 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Sui-Kurs um 0,45 Prozent auf 0,7330 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,7363 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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