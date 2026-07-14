DAX25.096 +0,1%Est506.270 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1900 ±-0,0%Nas26.282 +0,3%Bitcoin54.994 -1,6%Euro1,1434 +0,2%Öl78,45 +3,2%Gold4.059 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Konflikt und Ölpreise im Blick: DAX fester -- SMAG-Aktie enttäuscht bei IPO -- Lufthansa, Micron, Siemens Energy, BASF, SK hynix, Samsung, Rheinmetall, Fresenius, SpaceX im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Montagmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Montagmittag
Fraport-Aktie im Plus: Unternehmen senkt Passagierziel 2026 für Frankfurt - Analystenempfehlung hilft im widrigen Umfeld Fraport-Aktie im Plus: Unternehmen senkt Passagierziel 2026 für Frankfurt - Analystenempfehlung hilft im widrigen Umfeld
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Montagmittag

13.07.26 12:43 Uhr
Kryptokurse aktuell: Ihr Update am Mittag | finanzen.net

Kryptokurse am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
50.887,9891 CHF -725,2099 CHF -1,41%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
54.994,2945 EUR -922,0602 EUR -1,65%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
46.945,8781 GBP -693,0343 GBP -1,45%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.191.832,4322 JPY -132.919,5024 JPY -1,29%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
62.885,6226 USD -861,0553 USD -1,35%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.438,8277 CHF -23,0615 CHF -1,58%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.554,9310 EUR -28,8404 EUR -1,82%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.327,3668 GBP -21,9549 GBP -1,63%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
288.168,0139 JPY -4.269,6416 JPY -1,46%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.778,0537 USD -27,5034 USD -1,52%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
61,6929 CHF -0,5272 CHF -0,85%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
66,6710 EUR -0,7365 EUR -1,09%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
56,9137 GBP -0,5153 GBP -0,90%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
12.355,8291 JPY -90,7215 JPY -0,73%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
76,2379 USD -0,6091 USD -0,79%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
460,0289 CHF -4,8585 CHF -1,05%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
497,1501 EUR -6,4965 EUR -1,29%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
424,3921 GBP -4,6983 GBP -1,09%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
92.134,4685 JPY -862,0407 JPY -0,93%
Charts|News
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
568,4879 USD -5,6875 USD -0,99%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0,8711 CHF -0,0082 CHF -0,93%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
0,9414 EUR -0,0112 EUR -1,18%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,8036 GBP -0,0080 GBP -0,98%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
174,4623 JPY -1,4321 JPY -0,81%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 12:26 fällt Bitcoin 1,13 Prozent auf 63.028,96 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 63.746,68 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,0 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -10,8 Prozent.

Zudem gibt Litecoin nach. Um 0,54 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 12:26 auf 43,75 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 43,99 US-Dollar wert war.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 1,31 Prozent auf 1.781,86 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 1.805,56 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,75 Prozent auf 238,12 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 239,92 US-Dollar wert.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,086 US-Dollar am Vortag auf 1,077 US-Dollar nach unten (0,81 Prozent).

Daneben steigt Monero um 1,22 Prozent auf 328,30 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 324,34 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1620 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,1597 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Stellar um 1,49 Prozent auf 0,1837 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,1865 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Montagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3298 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3314 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Binancecoin Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Binancecoin-Kurs um 0,82 Prozent auf 569,44 US-Dollar. Am Vortag standen noch 574,18 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Montagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0722 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0727 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 0,79 Prozent auf 76,24 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 76,85 US-Dollar wert.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 3,75 Prozent auf 6,644 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 6,404 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 0,10 Prozent auf 7,983 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 7,991 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Sui-Kurs um 0,45 Prozent auf 0,7330 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,7363 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com