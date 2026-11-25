NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Nachdem sie im frühen Handel gesunken waren und ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar zeitweise weniger als 90 US-Dollar gekostet hatte, drehten die Notierungen im Handelsverlauf in die Gewinnzone. Zuletzt wurde Rohöl der Sorte Brent bei 92,59 Dollar gehandelt und damit 1,30 Prozent höher als am Vortag.

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Am Ölmarkt bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten ein bestimmendes Thema und sorgt immer wieder für Preisschwankungen. Zuletzt hatte der Iran erneut Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus gemeldet. In den frühen Morgenstunden seien zwei Schiffe in der Meerenge auf Seeminen gefahren, hieß es in einer Erklärung der iranischen Revolutionsgarden.

Allerdings gehen Marktbeobachter davon aus, dass das Angebot an Rohöl auf dem Weltmarkt steigt, obwohl es immer wieder Berichte über Schäden an Tankschiffen gibt, die Öl aus den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Straße von Hormus transportieren.

Die Lage im Nahen Osten gleiche eher einer Situation, die man als "Krieg ohne eigentlichen Krieg" bezeichnen könnte, kommentierte Rohstoffexperte Robert Yawger von der japanischen Investmentbank Mizuho Securities. In diesem Szenario "dürfte der Angebotsüberschuss in den kommenden Wochen zum bestimmenden Thema werden".

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Im Verlauf des Monats hat sich Rohöl der Sorte Brent bereits mehr als 20 Prozent verbilligt. Seit der herben Wahlniederlage der Republikaner von US-Präsident Donald Trump bei den Zwischenwahlen wird am Markt vorerst nicht mit US-Angriffen auf den Iran gerechnet./jkr/jsl/stk