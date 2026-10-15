Deutsche Bank AG

Airbus SE Buy

10:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 232 Euro belassen. Der Umsatz des Luftfahrtkonzerns dürfte um ein Prozent gestiegen sein, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) schätzt der Experte jedoch aufgrund geringerer Auslieferungen und einer schwierigen Vorjahresvergleichsbasis im Hubschrauberbereich sieben Prozent tiefer./edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus