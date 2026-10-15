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Symbol EADSF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Airbus SE Buy

10:46 Uhr
Airbus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 232 Euro belassen. Der Umsatz des Luftfahrtkonzerns dürfte um ein Prozent gestiegen sein, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) schätzt der Experte jedoch aufgrund geringerer Auslieferungen und einer schwierigen Vorjahresvergleichsbasis im Hubschrauberbereich sieben Prozent tiefer./edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
232,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
194,92 €		 Abst. Kursziel*:
19,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
198,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,01%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
229,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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