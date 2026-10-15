Airbus Aktie
Marktkap. 150,56 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
AI Analyse
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 232 Euro belassen. Der Umsatz des Luftfahrtkonzerns dürfte um ein Prozent gestiegen sein, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) schätzt der Experte jedoch aufgrund geringerer Auslieferungen und einer schwierigen Vorjahresvergleichsbasis im Hubschrauberbereich sieben Prozent tiefer./edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
232,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
194,92 €
|Abst. Kursziel*:
19,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
198,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,01%
|
Analyst Name:
Christophe Menard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
229,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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