DAX 25.633 +1,0%ESt50 6.211 +0,7%MSCI World 4.946 +0,3%Top 10 Crypto 10,92 +0,3%Nas 26.713 +0,1%Bitcoin 72.934 -0,4%Euro 1,1245 +0,2%Öl 106,0 +0,1%Gold 4.170 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Bayer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bayer Aktien-Sparplan
44,25 EUR -0,28 EUR -0,63 %
STU
finanzen.net zero
Bayer jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 44,28 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BAY001

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BAY0017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAYZF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Bayer Overweight

14:16 Uhr
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
44,25 EUR -0,28 EUR -0,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Seine Umsatzprognose liege 2 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Pharma- und Agrarchemiekonzerns erwartet er hingegen 6 Prozent unter der durchschnittlichen Markterwartung. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern dürfte indes den Jahresausblick bestätigen, was bei Anleger zu Zuversicht führen dürfte./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 11:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 11:50 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
44,10 €		 Abst. Kursziel*:
38,32%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
44,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,85%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

14:16 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Bayer Buy UBS AG
01.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

finanzen.net Aktie unter der Lupe Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Bayer-Aktie mit Overweight Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Bayer-Aktie mit Overweight
finanzen.net Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Mittag kaum verändert
finanzen.net DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer macht am Freitagvormittag Boden gut
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer gibt am Donnerstagnachmittag ab
FSG Trading Idee Trading Idee: Bayer — Pharma-Erfolge gegen Glyphosat-Sorgen, Ziel 47,80 Euro
finanzen.net Neue Analyse: UBS bewertet Bayer mit Buy - Aktie im Plus
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Zuschläge
Zacks Bayer Seeks Kerendia Label Expansion in Non-Diabetic CKD
EQS Group EQS-PVR: Bayer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Bayer Secures FDA Nod for Sevabertinib's First-Line Use in NSCLC
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Eli Lilly, Johnson & Johnson and Bayer
Deutsche Welle Bayer: Why so many Roundup weedkiller lawsuits?
Deutsche Welle Bayer: Why so many Roundup weedkiller lawsuits?
Deutsche Welle Bayer: Why so many Roundup weedkiller lawsuits?
RSS Feed
Bayer zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.