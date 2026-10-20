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Boeing Aktie

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RBC Capital Markets

Boeing Outperform

19:01 Uhr
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
171,24 EUR 2,06 EUR 1,22%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Die von der FAA erteilte Zulassung für die Boeing 737 MAX-10 sollte sich positiv auf den Auslieferungsplan des Flugzeugherstellers und auf das Betriebskapital im Jahr 2027 auswirken, schrieb Ken Herbert in einer Einschätzung am Mittwoch./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:25 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 235,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 192,58		 Abst. Kursziel*:
22,03%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 192,47		 Abst. Kursziel aktuell:
22,10%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 268,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

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