DAX 25.344 +0,2%ESt50 6.143 +0,3%MSCI World 4.926 +0,1%Top 10 Crypto 11,01 +1,4%Nas 26.425 +0,0%Bitcoin 74.335 +0,6%Euro 1,1215 -0,2%Öl 110,5 +1,5%Gold 4.122 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

HelloFresh Aktie

Kaufen
Verkaufen
HelloFresh Aktien-Sparplan
2,93 EUR +0,01 EUR +0,41 %
STU
finanzen.net zero
HelloFresh jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 448,06 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A16140

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A161408

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLFFF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

HelloFresh Hold

11:01 Uhr
HelloFresh Hold
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
2,93 EUR 0,01 EUR 0,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Der Kochboxenversender dürfte im laufenden Jahr einen Umsatz von rund 6 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 350 Millionen Euro ausweisen, schrieb Nizla Naizer in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Hold

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
3,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
2,93 €		 Abst. Kursziel*:
19,54%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
2,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,37%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

11:01 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 HelloFresh Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu HelloFresh

finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX schließt mit Verlusten
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX am Nachmittag in der Verlustzone
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Montagshandels im Plus
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX aktuell
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Nachmittag
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX bewegt sich im Plus
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Start im Plus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX fällt zum Handelsende zurück
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: HelloFresh SE: Active Ownership Opportunities SCS, buy
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: HelloFresh SE: Active Ownership Opportunities SCS, buy
EQS Group EQS-DD: HelloFresh SE: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, Purchase of shares due to exercised options
EQS Group EQS-DD: HelloFresh SE: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, Purchase of shares due to exercised options
RSS Feed
HelloFresh zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.