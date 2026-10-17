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McDonalds Aktie

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Marktkap. 153,19 Mrd. EUR

KGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
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AI Analyse

UBS AG

McDonalds Buy

08:51 Uhr
McDonalds Buy
Aktie in diesem Artikel
McDonald's Corp.
216,40 EUR -0,10 EUR -0,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Resultate für das dritte Quartal dürften angesichts eines schwierigen konjunkturellen Umfelds von einem schwächeren US-Geschäft geprägt gewesen sein, schrieb Dennis Geiger am Montag in seinem Ausblick. Die Marke sollte weltweit aber weiterhin gut positioniert sein, um im Jahr 2027 Marktanteile zu gewinnen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 03:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pola Damonte / Shutterstock.com

Zusammenfassung: McDonalds Buy

Unternehmen:
McDonald's Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 320,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 242,97		 Abst. Kursziel*:
31,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 242,50		 Abst. Kursziel aktuell:
31,96%
Analyst Name:
Dennis Geiger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 317,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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