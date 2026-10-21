JP Morgan Chase & Co.

Nike Underweight

11:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike nach einem Treffen mit dem neuen Finanzvorstand Dave Denton auf "Underweight" mit einem Kursziel von 33 US-Dollar belassen. Ein wichtiger Klarstellungspunkt in der Besprechung sei gewesen, dass die Umsätze des Sportartikelkonzerns im zweiten Geschäftsquartal mit Gegenwind konfrontiert sein werden, schrieb Matthew R. Boss in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:26 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:26 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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