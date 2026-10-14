Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 32,11 Mrd. EURKGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
AI Analyse
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 132,60 Euro belassen. Das Preisumfeld in den USA habe sich im September eher durchwachsen entwickelt, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
132,60 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
66,48 €
|Abst. Kursziel*:
99,46%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
66,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
99,76%
|
Analyst Name:
Glynis Johnson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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|Jefferies & Company Inc.
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|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|10:06
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Saint-Gobain Overweight
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|Saint-Gobain Buy
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|Saint-Gobain Sell
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|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
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