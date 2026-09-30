Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 32,35 Mrd. EURKGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
AI Analyse
Saint-Gobain Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Saint-Gobain von 70 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Er erwarte im dritten Quartal für den Baustoffkonzern einen leichten Umsatzanstieg im Jahresvergleich von 2,1 Prozent und liege damit etwas unter der Konsensprognose, schrieb Julian Radlinger in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Auf bereinigter Fläche rechnet er mit einem Wachstum von 3,0 Prozent, während die durchschnittliche Analystenprognose (Konsens) bei 3,6 Prozent liege. Grund des Auseinanderdriftens der Schätzungen seien seine und die Annahme des Konsens' zum Mengenwachstum./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 14:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Sell
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
67,90 €
|Abst. Kursziel*:
-4,27%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
67,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,62%
|
Analyst Name:
Julian Radlinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|12:46
|Saint-Gobain Sell
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|Goldman Sachs Group Inc.
|12:46
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|UBS AG
|02.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|01.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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