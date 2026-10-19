Santander Aktie
Marktkap. 175,04 Mrd. EURKGV 11,12 Div. Rendite 1,93%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
AI Analyse
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Autokreditverbriefungen des spanischen Bank hätten sich in den USA saisonal bedingt im September und auch im dritten Quartal schlechter entwickelt, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da dies jedoch in stärkerem Maße geschehen sei als im Vorjahr, deute dies darauf hin, dass die zugrunde liegenden Trends bei der Qualität der Vermögenswerte weiterhin negativ seien - und ohne erkennbare Anzeichen einer Stabilisierung./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 13:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 13:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Buy
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,66 €
|Abst. Kursziel*:
20,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,36%
|
Analyst Name:
Ignacio Cerezo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,47 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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