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Symbol BCDRF

AI Analyse

UBS AG

Santander Buy

16:41 Uhr
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
11,83 EUR 0,15 EUR 1,25%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Autokreditverbriefungen des spanischen Bank hätten sich in den USA saisonal bedingt im September und auch im dritten Quartal schlechter entwickelt, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da dies jedoch in stärkerem Maße geschehen sei als im Vorjahr, deute dies darauf hin, dass die zugrunde liegenden Trends bei der Qualität der Vermögenswerte weiterhin negativ seien - und ohne erkennbare Anzeichen einer Stabilisierung./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 13:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 13:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Santander Buy

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,66 €		 Abst. Kursziel*:
20,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,36%
Analyst Name:
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

16:41 Santander Buy UBS AG
15:11 Santander Overweight Barclays Capital
16.10.26 Santander Buy UBS AG
15.10.26 Santander Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
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