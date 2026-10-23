Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 99,64 Mrd. EURKGV 15,20 Div. Rendite 4,99%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
AI Analyse
Zurich Insurance Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zurich von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 520 auf 620 Franken angehoben. Die strukturelle Stärke des Versicherers gleiche die konjunkturellen Belastungen aus, schrieb Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zurich sei gut aufgestellt, da das Unternehmen stark auf den US-Markt ausgerichtet sei und seinen Sitz in der Schweiz habe. Die operativen Margen seien durchweg solide. Die aktuelle Bewertung sei angesichts der Wachstumsaussichten angemessen./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland
Zusammenfassung: Zurich Insurance Neutral
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
620,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
616,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
0,65%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
616,20 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
0,62%
|
Analyst Name:
Will Hardcastle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
698,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|15:46
|Zurich Insurance Neutral
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|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
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|Zurich Insurance Hold
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|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
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|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.