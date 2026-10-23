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AI Analyse

UBS AG

Zurich Insurance Neutral

15:46 Uhr
Zurich Insurance Neutral
Aktie in diesem Artikel
Zurich Insurance AG (Zürich)
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zurich von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 520 auf 620 Franken angehoben. Die strukturelle Stärke des Versicherers gleiche die konjunkturellen Belastungen aus, schrieb Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zurich sei gut aufgestellt, da das Unternehmen stark auf den US-Markt ausgerichtet sei und seinen Sitz in der Schweiz habe. Die operativen Margen seien durchweg solide. Die aktuelle Bewertung sei angesichts der Wachstumsaussichten angemessen./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland

Zusammenfassung: Zurich Insurance Neutral

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
620,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
616,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
0,65%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
616,20 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
0,62%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
698,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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