Batterien für E-Autos

Lange Zeit haben jene, die mit dem Gedanken gespielt haben, ein E-Auto zu kaufen, sich Sorgen über die Ausdauer der Batterie gemacht. Auf langen Geschäfts- und Urlaubsreisen möchte man natürlich halbwegs komfortabel unterwegs sein. Inzwischen hat sich die Situation ein wenig geändert.

• Verbesserte Reichweite - Planung trotzdem wichtig

• Ladestationen und -karten im In- und Ausland kennen

• Ladepausen können auch zur Urlaubszeit werden



TÜV klärt auf: Reisen mit Elektroautos haben einige Vorteile

Natürlich ist es vielerorts noch deutlich einfacher eine Tankstelle für den Benziner, oder das Dieselfahrzeug zu finden, als eine Ladestation für das Elektroauto . Besonders bei langen Urlaubsfahrten ist man um eine Planungssorge weniger froh. Die Reichweite der E-Autos hat sich in den letzten Jahren jedoch deutlich verbessert, auch das Netz an Ladestationen wurde merklich ausgebaut, schreibt der TÜV dazu auf seiner Website. Allerdings weist der TÜV auch darauf hin, dass die Anzahl an Ladestation in Italien und Kroatien begrenzt ist und man sich entsprechend vorab informieren soll, wie die Lage am Zielort ist.

Die Reise mit dem Elektroauto bietet viele Vorteile, erklärt der TÜV. Die Zwischenstopps helfen nicht nur dem Auto, die Kräfte wieder aufzuladen, sondern auch den Reisenden. Der Elektroantrieb sorgt auch für eine gemäßigte Fahrweise, was zusätzlich zu den Geschwindigkeitsbeschränkungen die Reichweite des Wagens erhöht. Zudem, so ergänzt es der TÜV auf seiner Website, kann man den Akku an Schnellladestation schon innerhalb von 20 bis 30 Minuten wieder auf bis zu 80 Prozent aufladen.

Das A und O der Reise: Die Route vorausschauend planen - Ladestationen kennen

Selbstverständlich machen sich einige Sorgen darüber, mit dem Wagen irgendwo auf der Strecke liege zu bleiben. Wenn die Reichweite nicht ausreicht, dann muss man eben den Abschleppdienst rufen - wie beim Verbrenner auch, erklärt die EnBW auf ihrer Website. Die meisten Hersteller bieten einen kostenlosen Pannenservice an, gegebenenfalls kann aber auch der Automobilclub weiterhelfen. Um derartige Situationen zu vermeiden, muss die Reise natürlich gut geplant werden.

Plant man also eine Langstreckenfahrt mit dem E-Auto, dann müssen die einzelnen Etappen zwischen den Ladestationen gut geplant sein. Vor Fahrbeginn, so rät es ein entsprechender Artikel des Magazins Auto Bild, sollte also nicht nur ordentlich vollgeladen werden, sondern die Ladestationen der bevorstehenden Route sollten ausgekundschaftet sein. Bei der innerdeutschen Reise kann die Ladesäulenkarte der Bundesnetzagentur helfen und bei Auslandsreisen die Übersicht von LEMNET. Tesla-Ladestationen sind in beiden Fällen nicht vertreten, erklärt der Auto Bild-Artikel. Diese finden sich in der entsprechenden Karte oder App des US-Autobauers selbst.

Die Zeit genießen: Pausen nicht nur totschlagen, sondern nutzen

Die Ladepausen lassen sich im Übrigen auch effizient nutzen. So kann einfach ein Restaurantbesuch, ein Übernachtung oder ein kurzer Sightseeing-Trip eingeplant werden, rät die Zurich Insurance in ihrem Ratgeber zum Thema.

Eine Checkliste vor Abfahrt kann helfen, natürlich nicht nur bei der Reise mit dem Elektrowagen. Reifendruck und Batterieladung sollten stimmen. Ladestationen für die Route und das Reiseziel sollten klar sein, passende Apps dazu können helfen. Dabei empfiehlt sich eine vorherige Prüfung, ob die entsprechende Karte nur für das In- oder auch für das Ausland gedacht ist. Zusätzlich sollten auch immer verschiede Ladekabel, oder gegebenenfalls eine mobile Ladestation, mitgenommen werden.

Redaktion finanzen.net