Dafür ist die Innenraumkamera in Teslas wirklich gedacht

Die Innenraumkamera von Tesla

Eine im Tesla Model 3 verbaute Kamera ist direkt auf die im Elektroauto sitzenden Passagiere gerichtet. Schon seit einiger Zeit gibt es immer wieder Hinweise und auch Spekulationen darüber, welchen Zweck die Innenraumkamera erfüllen soll und was mit den Aufnahmen passiert. Nun verrät Tesla-CEO Elon Musk endlich den Grund für den Einbau einer bislang inaktiven Kamera.

Der Zweck der Kameras

Wer die Kamera nicht auf den ersten Blick entdeckt, wird sich spätestens nach der Lektüre der Bedienungsanleitung des Tesla Model 3 auf die Suche begeben. Demnach sind alle Model 3-Varianten mit funktionsfähigen Innenraumkameras ausgestattet, die derzeit jedoch, laut Tesla, noch nicht aktiv genutzt werden. Zu finden sind die Kameras in der Nähe des Rückspiegels. Bereits seit drei Jahren rollt der Model 3 über die Straßen, doch seit der Vorstellung wurde von Seiten Teslas keine detaillierte Angabe zum Zweck der Innenraumkamera gemacht. Doch via Twitter bringt Elon Musk jetzt selbst Licht in Dunkel und das mit nur einem einzigen Wort.

Kamera für Roboter-Taxis

Ein Twitter-Nutzer postete seine Vermutung, aus welchem Grund die Kameras in den Teslas installiert wurden: "Die ist wahrscheinlich für die Roboter-Taxis. Sollte jemand das Auto beschädigen, also Vandalismus und ähnliches betreiben, wird dieser jemand dabei gefilmt und bestraft werden." Und offenbar lag er mit seiner Einschätzung richtig, denn entsprechende Updates in der Vergangenheit deuteten bereits an, dass der Hersteller aus Kalifornien unter der Bezeichnung "Tesla Network" eine Flotte autonom fahrender Roboter-Taxis einsetzen will. Den Post kommentierte Elon Musk mit nur einem Wort und bestätigte so die Vermutung des Twitter-Nutzers. Musk twitterte "Korrekt".

Mehr Sicherheit

Damit zukünftige Passagiere in den Roboter-Taxis nicht auf dumme Gedanken kommen, wie etwas zu stehlen oder zu randalieren, filmt diese Weitwinkelkamera den gesamten Innenraum. Noch ist das Sichtfeld der Kamera jedoch eingeschränkt und sämtliche Funktionen bislang deaktiviert. Jedoch mangelt es Tesla durchaus nicht an Kreativität eine Möglichkeit zu finden die Kamera zu nutzen, denn wie das US-Magazin Electrek berichtet, hat Musk davon gesprochen, dass Nutzer sich bei Karaoke-Einlagen damit filmen könnten. Eine im September erschienene V10-Software-Update bietet eine entsprechende Funktion.

