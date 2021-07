So gelingt die entspannte Urlaubsreise mit dem eigenen Auto

Wer an einen Sommerurlaub mit dem Auto denkt, hat oftmals das Bild von Stau und Hitze im Kopf. Doch es gibt einige Tipps für die Zeit vor und während der Fahrt, damit die Reise in den Urlaub nicht in Stress ausartet. Ratsam ist es, schon relativ erholt und ausgeschlafen ins Auto zu steigen um die Anfälligkeit für unüberlegte und spontane Handlungen im Straßenverkehr zu minimieren und eine sichere Fahrt zu gewährleisten. Aber neben Ihnen, sollte auch das Auto gut vorbereitet in den Sommerurlaub starten und wir verraten, wie Ihnen beides in 6 Schritten gelingt.

1. Die richtige Versicherung

Wer vor dem Start in den Urlaub seine Versicherungspolice überprüft und gegebenenfalls noch die Versicherung wechselt, kann sich eine Menge Geld und Ärger ersparen. Besonders da es keine EU-weiten Vorschriften gibt, sollte man vor allem seine Zusatzversicherung im Vorhinein noch einmal checken um Fragen zu klären, wie zum Beispiel ein Unfall oder Diebstahl im Zielland gehandhabt wird. Mit dem Mitführen der grünen Versicherungskarte hat man zusätzlich alle wichtigen Daten für unterwegs griffbereit.

2. Ein kompletter Auto-Check

Sicherheit geht vor, deshalb sollte man schon einige Zeit vor der geplanten Abreise einen kompletten Auto-Check vornehmen lassen. Besonders der Zustand der Reifen und der richtige Reifendruck spielen dabei eine wichtige Rolle. Wieviel dieser betragen muss, kann man ganz leicht in der Bedienungsanleitung einsehen und beispielsweise an einer Tankstelle selbst anpassen. Ebenfalls wichtig ist das Reserverad, sodass im schlimmsten Fall ein Reifen ausgetauscht werden kann. Auch eine umfassende Kontrolle der Scheiben, Scheinwerfer und Scheibenwischer gehört zur Reisevorbereitung. Kleine Steinschläge sollten bereits vor der großen Fahrt erkannt und die Scheibe zeitnah ersetzt werden um zu verhindern, dass sich während der Reise große Risse bilden können.

3. Unfall-Vorsorge

Um im Falle eines Unfalls vorbereitet zu sein, sollte vor dem Start in den ersehnten Urlaub auch der Inhalt des Verbandskastens überprüft werden. Der Bundesverband für Medizintechnologie rät dazu - neben der Vollständigkeit - auch das Verfallsdatum zu beachten. Zum Inhalt muss ein 14-teiliges Pflaster-Set, ein Verbandpäckchen für Kinder und zwei Reinigungstücher für Wunden gehören. Die aktuelle Nummer für die Verbandskästen oder -taschen lautet 13164. Wichtig ist auch, dass dieser immer griffbereit liegt, sodass man im Ernstfall nicht erst danach suchen muss. Neben dem Verbandskasten sollten Sie auch unbedingt sicherstellen, dass Sie ein Warndreieck und genügend Warnwesten im Auto bereitliegen haben.

4. Die richtige Sitzposition

Wer mit dem Auto in den Sommerurlaub fahren möchte, muss stundenlang sitzen und sollte dabei darauf achten, eine richtige Sitzposition einzunehmen, damit die Fahrt nicht den Rücken schädigt. Gerrit Reichel vom Automobilclub rät zu einer leicht zurückgelehnten Sitzposition, leicht angewinkelten Armen und die Oberschenkel locker auf der Sitzvorderkante aufliegend. Mit der richtigen Haltung im Auto vermeidet man so nicht nur Rückenschmerzen und Verspannungen, sondern ist auch in der Lage, schnell und richtig im Straßenverkehr zu agieren und reagieren.

5. Ausreichend Pausen einplanen

Bekanntlich sorgen lange Autofahrten dafür, dass die Konzentration nach einiger Zeit nachlässt. Umgehen können Sie dieses Problem, indem Sie alle paar Stunden eine Pause einlegen. Wenn man sich an der frischen Luft ein paar Minuten die Beine vertritt, kann man erholt und mit neuer Energie weiterfahren. Besonders wichtig ist es, vor einem angekündigten, längeren Stau, noch einmal eine kurze Pause einzulegen und seinen Kreislauf wieder in Schwung zu bringen, bevor man in die anstrengende Etappe startet.

6. Tank-Tipps

Bevor man seine Autofahrt in den Urlaub startet, sollte man sich darüber informieren, wie, beziehungsweise was im Zielland getankt wird, denn oftmals wird der Name des Treibstoffs in der Landessprache angegeben und kann für Verwirrung sorgen. Autofahrer können bei den verschiedenen Autoklubs Auskunft über die Tankregeln im Durchreise- und Zielland erhalten.

Wenn Sie die Tipps beachten und gut vorbereitet sind, kann eine Reise in den Sommerurlaub mit dem Auto genauso entspannt sein, wie mit dem Flugzeug und ihnen vor Ort zusätzlich Flexibilität, unabhängig von öffentlichen Verkehrsmitteln oder einem Leihwagen, garantieren.

