2026 AGM Presentation
Werte in diesem Artikel
|
NEXTDC Limited (ASX:NXT) (‘NEXTDC’ or the ‘Company’). The ASX Market Announcement of the below release can also be viewed at www.nextdc.com/investor-centre. The information is being provided for the holders of NEXTDC’s A$1,100,000,000 1.75 per cent. Subordinated Convertible Notes due 2031 (ISIN XS3485473303) admitted to trading on the Vienna MTF of the Vienna Stock Exchange.
End of Media Release
Additional features:
File: NEXTDC 2026 AGM Presentation
Issuer: Nextdc Limited
Key word(s): Special Topics
Werbung
19.11.2026 CET/CEST This Press Release was distributed by EQS Group
|Language:
|English
|Company:
|NEXTDC Limited
|20 Wharf Street
|4000 Brisbane City
|Australia
|ISIN:
|AU000000NXT8
|Listed:
|Vienna Stock Exchange (Vienna MTF)
|LEI Code:
|529900RTERU3X7G3D672
|EQS News ID:
|2439074
|End of News
|EQS Media
|
2439074 19.11.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nextdc
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nextdc
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen