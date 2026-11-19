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Ende der Pressemitteilung
Emittent/Herausgeber: Nextdc Limited
Schlagwort(e): Sonderthemen
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19.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NEXTDC Limited
|20 Wharf Street
|4000 Brisbane City
|Australien
|ISIN:
|AU000000NXT8
|Börsen:
|Wiener Börse (Vienna MTF)
|LEI Code:
|529900RTERU3X7G3D672
|EQS News ID:
|2439074
|Ende der Mitteilung
|EQS-Media
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2439074 19.11.2026 CET/CEST
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