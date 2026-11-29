Copper Standard Resources legte Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
Copper Standard Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,280 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Copper Standard Resources
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Copper Standard Resources
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen