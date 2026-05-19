DAX - Ausbruchsversuch auf der Oberseite

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Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

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S&P 500® im Chart-Check: „Sell in May“ – nicht 2026? - Daily Trading TV vom 19.05.26 HSBC Video

Heute im Fokus Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bund plant Einstieg bei KNDS -- SpaceX mit Milliardenverlust -- Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus Bayer: FDA beschleunigt Prüfung von zusätzlicher Finerenon-Indikation. AT&S streicht erneut die Dividende. Telekom-Angestellte in Norddeutschland erneut zum Warnstreik aufgerufen. Samsung und Gewerkschaft wenden historischen Streik ab. E.ON platziert grüne Anleihe. United-Internet-Marke GMX verzeichnet Kundenzuwachs wegen Datenschutz-Sorgen.

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