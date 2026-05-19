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DAX - Ausbruchsversuch auf der Oberseite

21.05.26 09:20 Uhr

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Ausbruchsversuch auf der Oberseite

Die Situation im nahen Osten lässt den DAX® weiterhin Achterbahn fahren. Gestern allerdings in der positiven Variante, denn im Tagesverlauf aufkommende Hoffnungen ließen das Aktienbarometer den am Vortag ausgeprägten „shooting star“ negieren und letztlich Kurs auf die Widerstandszone bei gut 24.700 Punkten nehmen. Seit Juli vergangenen Jahres haben die deutschen Standardwerte in diesem Dunstkreis immer wieder wichtige Hochs ausgebildet. Deshalb würde ein Sprung über die angeführten Hürden neue Kräfte freisetzen und die historischen Hochstände bei 25.406/25.508 Punkten wieder in den Mittelpunkt rücken. Auf der Unterseite stellt der Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 24.126 Punkten) dagegen weiterhin einen ersten wichtigen Rückzugsbereich dar. Zum Abschluss donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Wenn eine kurze Verschnaufpause zu einer deutlichen Abkühlung des Sentiments führt, dann ist das eine konstruktive Entwicklung. Genau die Konstellation signalisiert die jüngste Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII), denn der Anteil der Bären unter den US-Privatanlegern (43,6 %) übersteigt inzwischen den Prozentsatz der Bullen (31,7 %) deutlich.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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