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DAX - Wo kommen neue Impulse her?

19.05.26 09:05 Uhr

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DAX Kursindex
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Wo kommen neue Impulse her?

Mit einem Kursplus von 350 Punkten ist der DAX® sehr freundlich in die neue Handelswoche gestartet. Charttechnisch spiegelt sich diese Entwicklung in der Rückeroberung der 200-Tages-Linie (akt. bei 24.118 Punkten) und dem Schließen der jüngsten Abwärtskurslücke (obere Gapkante bei 24.330 Punkten) nieder. Aus Sicht der Candlestickanalyse steht sogar ein „bullish engulfing“ – also ein konstruktives Kerzenmuster zu Buche. Übergeordnet pendelt das Aktienbarometer in den letzten Wochen dagegen lediglich seitwärts. Das ist ein gutes Stichwort, denn längerfristig betrachtet, notieren die deutschen Standardwerte auf dem Niveau von Juni 2025. Um die aktuelle Lethargie aufzubrechen, müsste der DAX® eine weitere Kurslücke schließen – konkret, das Gap vom 8. Mai bei 24.514/24.651 Punkten. Auf der Unterseite stellt indes der Durchschnitt der letzten 200 Tage eine erste wichtige Unterstützung dar, ehe das gestrige Tagestief (23.797 Punkte) zusammen mit dem unteren Bollinger Band und der 50-Tage-Glättung (akt. bei 23.762/23.733 Punkten) einen massiven „support“ bildet.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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