DAX - Wo kommen neue Impulse her?

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Heute im Fokus

Tesla-Chef Musk unterliegt vor Gericht mit Klage gegen OpenAI-Chef Altman. Vonovia: Pfund-Anleihe und Kangaroo Bond begeben. Roche: Kooperation mit MPP bei Lizenzierung von Grippemittel Xofluza. Kongsberg: Deutschland setzt bei F-35-Bewaffnung auf Raketen aus Norwegen. Verdi verstärkt Arbeitskampfmaßnahmen bei der Telekom. HORNBACH setzt sich vorsichtigere Ziele.