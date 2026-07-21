Dr ReddyS Laboratories: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

24.07.26 06:35 Uhr

Dr ReddyS Laboratories ließ sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dr ReddyS Laboratories die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 5,32 INR. Im letzten Jahr hatte Dr ReddyS Laboratories einen Gewinn von 17,04 INR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 80,71 Milliarden INR – eine Minderung von 5,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 85,45 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.net