Durango Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Durango Resources äußerte sich am 27.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Durango Resources ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.
Redaktion Finanzen.net
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