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EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

12.10.2026 / 12:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 10. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 12. Oktober 2026 – Im Zeitraum vom 5. Oktober 2026 bis einschließlich 9. Oktober 2026 wurde eine Anzahl von 215.302 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

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Rückkauftag Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		 Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz
05.10.2026 26.700 49,8955 XETA
05.10.2026 3.852 49,9066 TQEX
05.10.2026 19.996 49,8798 CEUX
05.10.2026 745 50,0834 AQEU
06.10.2026 847 50,0181 XETA
06.10.2026 0 - TQEX
06.10.2026 305 49,9841 CEUX
06.10.2026 0 - AQEU
07.10.2026 24.358 51,1812 XETA
07.10.2026 3.512 51,1948 TQEX
07.10.2026 20.649 51,1797 CEUX
07.10.2026 1.481 51,2430 AQEU
08.10.2026 10.706 51,3518 XETA
08.10.2026 1.828 51,3653 TQEX
08.10.2026 9.102 51,3640 CEUX
08.10.2026 1.221 51,4167 AQEU
09.10.2026 33.590 51,7229 XETA
09.10.2026 10.714 51,7155 TQEX
09.10.2026 39.670 51,7107 CEUX
09.10.2026 6.026 51,8237 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 9. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 6.046.289 Aktien.

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Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


12.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com
LEI Code: 529900PM64WH8AF1E917

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2413956  12.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
29.09.26 BASF Kaufen DZ BANK
28.09.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 BASF Outperform Bernstein Research
24.09.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.

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