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Kursentwicklung

Freundlicher Handel: ATX mit Kursplus

Freundlicher Handel: ATX mit Kursplus

Der ATX zeigt sich am Mittwoch wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
182.80 EUR -0.20 EUR -0.11 %
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BAWAG
175.20 EUR 0.60 EUR 0.34 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.00 EUR 0.15 EUR 0.50 %
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Lenzing AG
25.60 EUR 0.45 EUR 1.79 %
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OMV AG
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Österreichische Post AG
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PORR AG
39.25 EUR 0.35 EUR 0.90 %
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Schoeller-Bleckmann
32.10 EUR 1.05 EUR 3.38 %
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Verbund AG
58.50 EUR -1.05 EUR -1.76 %
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Vienna Insurance
64.70 EUR -0.40 EUR -0.61 %
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Indizes
ATX
6,524.10 EUR 12.86 EUR 0.2 %
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Um 12:08 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,20 Prozent aufwärts auf 6.524,44 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 178,882 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,006 Prozent auf 6.511,60 Punkte an der Kurstafel, nach 6.511,24 Punkten am Vortag.

Bei 6.542,15 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.488,04 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 2,51 Prozent. Vor einem Monat, am 22.06.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.594,82 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, bei 5.809,61 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, bei 4.492,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 21,91 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 6.599,69 Punkte. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Vienna Insurance (+ 1,69 Prozent auf 66,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,26 Prozent auf 32,15 EUR), Verbund (+ 1,02 Prozent auf 59,50 EUR), EVN (+ 1,01 Prozent auf 30,10 EUR) und Lenzing (+ 0,97 Prozent auf 25,95 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Wienerberger (-1,22 Prozent auf 21,12 EUR), BAWAG (-0,68 Prozent auf 174,30 EUR), AT S (AT&S) (-0,33 Prozent auf 179,00 EUR), Österreichische Post (-0,31 Prozent auf 32,35 EUR) und PORR (-0,25 Prozent auf 39,15 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 199.389 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 43,734 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank