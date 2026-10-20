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Index-Performance im Fokus

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite mittags freundlich

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite mittags freundlich

Für den NASDAQ Composite geht es derzeit aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AmeriServ Financial Inc.
4.66 USD 0.28 USD 6.39 %
Charts | News | Analysen
BlackBerry Ltd
7.40 EUR 0.17 EUR 2.35 %
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Century Aluminum Co.
29.86 EUR -0.73 EUR -2.39 %
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Commercial Vehicle Group Inc.
2.50 EUR -0.02 EUR -0.79 %
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Compugen Ltd.
2.09 USD 0.12 USD 6.09 %
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Donegal Group Inc. (B)
19.00 USD -0.70 USD -3.55 %
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FormFactor Inc.
93.80 EUR -3.84 EUR -3.93 %
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FreightCar America Inc.
4.48 EUR -0.62 EUR -12.16 %
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Myriad Genetics Inc.
5.13 EUR 1.64 EUR 47.11 %
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NVIDIA Corp.
193.52 EUR -0.14 EUR -0.07 %
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Patterson-UTI Energy Inc.
10.42 EUR -0.01 EUR -0.10 %
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Resources Connection Inc.
2.22 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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SIGA Technologies Inc.
3.19 USD 0.05 USD 1.59 %
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SpaceX
130.80 EUR -0.60 EUR -0.46 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
128.10 EUR 3.84 EUR 3.09 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,462.20 USD 31.31 USD 0.12 %
News | Analysen

Um 17:57 Uhr klettert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,23 Prozent auf 26.492,83 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,371 Prozent auf 26.332,92 Punkte an der Kurstafel, nach 26.430,89 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26.179,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 26.601,72 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Stand von 26.522,55 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 25.508,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 22.990,54 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,02 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Myriad Genetics (+ 39,79 Prozent auf 5,89 USD), BlackBerry (+ 6,37 Prozent auf 8,68 USD), AmeriServ Financial (+ 6,16 Prozent auf 4,65 USD), Compugen (+ 6,09 Prozent auf 2,09 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,09 Prozent auf 144,30 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen FreightCar America (-32,99 Prozent auf 3,92 USD), Donegal Group B (-4,42 Prozent auf 18,83 USD), Patterson-UTI Energy (-3,78 Prozent auf 11,60 USD), Commercial Vehicle Group (-3,50 Prozent auf 2,76 USD) und FormFactor (-3,47 Prozent auf 106,34 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 7.758.131 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,595 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie mit 3,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,11 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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