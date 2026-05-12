NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mittags fester

Marktbericht

Derzeit zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Um 17:57 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,53 Prozent fester bei 29.218,03 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,327 Prozent höher bei 29.159,95 Punkten, nach 29.064,80 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.275,44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 28.968,56 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,110 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 25.383,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24.732,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21.197,70 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 15,92 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 29.372,43 Punkten. 22.841,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Enphase Energy (+ 10,54 Prozent auf 41,43 USD), ON Semiconductor (+ 9,97 Prozent auf 114,49 USD), JDcom (+ 7,76 Prozent auf 33,94 USD), Marvell Technology (+ 7,50 Prozent auf 176,83 USD) und Arm (+ 5,28 Prozent auf 218,89 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil AppLovin (-7,19 Prozent auf 455,40 USD), Constellation Energy (-5,93 Prozent auf 276,20 USD), Atlassian (-5,01 Prozent auf 80,74 USD), Axon Enterprise (-4,99 Prozent auf 374,00 USD) und Fiserv (-4,49 Prozent auf 52,42 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 14.189.734 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,550 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,59 erwartet. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,87 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net