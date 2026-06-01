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Index-Performance im Fokus

NASDAQ-Handel So performt der NASDAQ Composite aktuell

02.06.26 20:02 Uhr
NASDAQ-Handel So performt der NASDAQ Composite aktuell | finanzen.net

Am Dienstagnachmittag halten sich die Börsianer in New York zurück.

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NASDAQ Composite Index
27.071,6 PKT -15,2 PKT -0,06%
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Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,05 Prozent tiefer bei 27.073,28 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,209 Prozent auf 27.030,07 Punkte an der Kurstafel, nach 27.086,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 27.171,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26.932,77 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, den Wert von 25.114,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 22.748,86 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 19.242,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 16,52 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Ceragon Networks (+ 11,80 Prozent auf 3,18 USD), FormFactor (+ 8,92 Prozent auf 125,33 USD), Ceva (+ 8,68 Prozent auf 48,59 USD), CIENA (+ 8,10 Prozent auf 615,74 USD) und ADTRAN (+ 7,92 Prozent auf 15,89 EUR). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Microvision (-32,49 Prozent auf 0,41 USD), Donegal Group B (-9,45 Prozent auf 16,67 USD), Blackbaud (-9,32 Prozent auf 29,69 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-8,49 Prozent auf 137,06 USD) und Intuit (-8,39 Prozent auf 324,09 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 24.654.385 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,386 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,51 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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