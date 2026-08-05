NASDAQ-Handel So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag

Index-Performance im Fokus

20.08.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ Composite gibt derzeit nach.

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,91 Prozent schwächer bei 26.092,06 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,454 Prozent schwächer bei 26.211,52 Punkten, nach 26.331,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.059,01 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.263,47 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,59 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25.508,07 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 20.05.2026, den Stand von 26.270,36 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 21.172,86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 12,29 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell ScanSource (+ 17,21 Prozent auf 60,27 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,20 Prozent auf 111,76 USD), Nordson (+ 6,56 Prozent auf 330,24 USD), Compugen (+ 5,53 Prozent auf 2,58 USD) und Methanex (+ 4,36 Prozent auf 59,06 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil LSI Industries (-13,47 Prozent auf 20,82 USD), SMC (-6,55 Prozent auf 427,75 USD), Astronics (-6,45 Prozent auf 76,40 USD), Americas Car-Mart (-6,17 Prozent auf 2,89 USD) und Monro Muffler Brake (-5,89 Prozent auf 11,83 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 19.923.158 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,550 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net