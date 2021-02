Santander will 2021 profitabler werden

Von Pietro Lombardi

MADRID (Dow Jones)--Banco Santander hat die eigenen Zielvorgaben vergangenes Jahr erreicht und will 2021 die Profitabilität steigern. Die Eigenkapitalrendite (RoTE) soll dieses Jahr zwischen 9 und 10 Prozent liegen nach 7,44 Prozent im abgelaufenen Jahr, teilte Banco Santander SA mit. Unter dem Strich verzeichnete die Großbank 2020 wegen hohen Wertberichtigungen wie erwartet einen Milliardenverlust. Santander bezifferte den Fehlbetrag auf 8,77 Milliarden Euro. Bereinigt um Sanierungskosten und Wertberichtigungen verdiente die Bank den weiteren Angaben zufolge 5,08 Milliarden Euro. In Aussicht gestellt hatte das Geldhaus 5 Milliarden Euro. Die Kernkapitalquote Tier 1 stieg per Ende Dezember auf 12,34 von 11,98 Prozent Ende September. Erwartet hatte die Bank einen Wert am oberen Ende der Bandbreite 11 bis 12 Prozent.

Im vierten Quartal sackte der Gewinn wegen Aufwendungen für die Restrukturierung um 90 Prozent auf 277 Millionen Euro ab. Analysten hatten Santander ein Ergebnis von 505 Millionen Euro zugetraut.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2021 02:36 ET (07:36 GMT)