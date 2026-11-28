Silverfish Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Silverfish Resources veröffentlichte am 26.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Silverfish Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
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