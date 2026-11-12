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Störung bei Microsofts Cloud-E-Mail

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Microsoft Corp.
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REDMOND (dpa-AFX) - Microsofts Cloud-Angebote wie etwa der E-Mail-Dienst Outlook sind von einer weitreichenden Störung betroffen. Der Software-Riese berichtete zunächst von Problemen bei Exchange-Mailboxen in den USA. Danach hieß es vom Unternehmen aber auch, dass die Störung weltweit Nutzer des Cloud-Dienstes Microsoft 365 treffen könne. Man versuche, den Datenverkehr an möglicherweise problematischen Servern vorbeizuleiten, hieß es. Wie lange die Störung andauern könnte, blieb zunächst unklar./so/DP/he

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10.11.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 Microsoft Outperform Bernstein Research
02.11.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
02.11.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Microsoft Buy UBS AG

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