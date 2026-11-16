Robert Pattinson wird neuer James Bond

LONDON (dpa-AFX) - Die Suche nach dem neuen James-Bond-Darsteller ist beendet. Der britische Schauspieler Robert Pattinson übernimmt die Rolle des berühmten Geheimagenten. Das gab das Filmstudio Amazon MGM bekannt. Der 40-Jährige tritt damit die Nachfolge von Daniel Craig an, der sich 2021 von der Rolle verabschiedet hatte. Pattinson wird der siebte Bond-Darsteller der Kinoreihe. Der neue Film soll 2028 ins Kino kommen. Regie führt der kanadische Filmemacher Denis Villeneuve./DP/he

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