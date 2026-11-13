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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Freitagvormittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Freitagvormittag

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
57,990.45 CHF -1,584.87 CHF -2.66 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
62,635.35 EUR -1,866.32 EUR -2.89 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
52,336.52 GBP -1,534.14 GBP -2.85 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11,072,436.18 JPY -320,947.99 JPY -2.82 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
69,249.36 USD -2,023.21 USD -2.84 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,633.09 CHF -51.82 CHF -3.08 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,763.90 EUR -60.34 EUR -3.31 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,473.87 GBP -49.70 GBP -3.26 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
311,814.62 JPY -10,412.24 JPY -3.23 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,950.15 USD -65.57 USD -3.25 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
67.27 CHF -0.95 CHF -1.39 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
72.66 EUR -1.20 EUR -1.63 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
60.71 GBP -0.98 GBP -1.58 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
12,844.90 JPY -202.21 JPY -1.55 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
80.33 USD -1.28 USD -1.57 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.86 CHF -0.01 CHF -0.92 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.93 EUR -0.01 EUR -1.16 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.78 GBP -0.01 GBP -1.11 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
164.41 JPY -1.79 JPY -1.08 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.03 USD -0.01 USD -1.10 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
534.74 CHF -13.08 CHF -2.39 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
577.57 EUR -15.54 EUR -2.62 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
482.61 GBP -12.76 GBP -2.58 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
102,101.35 JPY -2,665.33 JPY -2.54 %
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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergab. Der Kurs verlor um 09:41 um 3,47 Prozent auf 68.802,49 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 71.272,57 US-Dollar gestanden hatte.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,3 Prozent auf 9,14 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -0,8 Prozent.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 2,37 Prozent auf 48,77 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 49,95 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 4,02 Prozent auf 1.934,69 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.015,73 US-Dollar wert.

Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 224,23 US-Dollar am Vortag auf 219,69 US-Dollar nach unten (2,02 Prozent).

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Ripple um 1,02 Prozent auf 1,029 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,040 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 550,26 US-Dollar am Vortag auf 531,45 US-Dollar nach unten (3,42 Prozent).

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1739 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1701 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1483 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1459 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Tron bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 1,54 Prozent auf 0,3105 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Tron-Kurs noch bei 0,3154 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 630,71 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (655,38 US-Dollar) ist das ein Verlust von 3,76 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Dogecoin-Kurs Verluste in Höhe von 2,79 Prozent auf 0,0645 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dogecoin 0,0664 US-Dollar wert.

Zudem gibt Solana nach. Um 2,12 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 09:41 auf 79,89 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 81,62 US-Dollar wert war.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Avalanche-Kurs 0,80 Prozent schwächer bei 8,267 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 8,333 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 2,14 Prozent auf 9,902 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 10,12 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,7989 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,8042 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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