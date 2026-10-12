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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagmittag entwickeln.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
69,448.42 CHF 20.24 CHF 0.03 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
74,570.70 EUR -84.08 EUR -0.11 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
62,986.32 GBP -192.27 GBP -0.30 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13,220,146.65 JPY -13,430.85 JPY -0.10 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
83,343.24 USD -303.66 USD -0.36 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,123.24 CHF 20.39 CHF 0.97 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,279.84 EUR 18.69 EUR 0.83 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,925.67 GBP 12.11 GBP 0.63 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
404,177.34 JPY 3,357.59 JPY 0.84 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,548.04 USD 14.53 USD 0.57 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
92.69 CHF 0.46 CHF 0.50 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
99.53 EUR 0.35 EUR 0.35 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
84.07 GBP 0.14 GBP 0.16 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
17,644.51 JPY 64.15 JPY 0.36 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
111.24 USD 0.11 USD 0.10 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.17 CHF 0.00 CHF -0.20 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.25 EUR 0.00 EUR -0.34 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.06 GBP -0.01 GBP -0.54 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
222.15 JPY -0.74 JPY -0.33 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.40 USD -0.01 USD -0.59 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
624.41 CHF -0.99 CHF -0.16 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
670.46 EUR -2.02 EUR -0.30 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
566.31 GBP -2.80 GBP -0.49 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
118,861.94 JPY -344.13 JPY -0.29 %
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Im Minus präsentiert sich um 12:31 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,29 Prozent schwächer bei 83.403,88 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 83.646,90 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,7 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 21,3 Prozent.

Zudem gewinnt Litecoin am Montagmittag hinzu. Um 0,72 Prozent auf 65,06 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 64,59 US-Dollar.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,77 Prozent auf 2.553,05 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.533,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 12:31 ab. Es geht 1,16 Prozent auf 282,54 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 285,84 US-Dollar stand.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 0,56 Prozent auf 1,401 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 1,409 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 1,44 Prozent auf 528,40 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 536,14 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,2511 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,2004 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3313 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen wird Binancecoin bei 749,10 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (753,48 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0869 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0866 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,30 Prozent auf 111,45 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 111,12 US-Dollar.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 11,01 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (10,94 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,66 Prozent.

Währenddessen kommt der Chainlink-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 13,33 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit geht es für Sui bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 1,12 Prozent auf 1,115 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 1,128 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com

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