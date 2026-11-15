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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Sonntagnachmittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Sonntagnachmittag

Kryptokurse am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
54,116.47 CHF 371.18 CHF 0.69 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
58,620.98 EUR 490.63 EUR 0.84 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
48,832.72 GBP 334.91 GBP 0.69 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10,321,741.77 JPY 85,247.12 JPY 0.83 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
64,617.91 USD 537.71 USD 0.84 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,522.20 CHF 39.54 CHF 2.67 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,648.91 EUR 45.27 EUR 2.82 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,373.58 GBP 35.68 GBP 2.67 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
290,332.93 JPY 7,940.36 JPY 2.81 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,817.59 USD 49.82 USD 2.82 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
60.01 CHF 1.30 CHF 2.22 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
65.01 EUR 1.51 EUR 2.37 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
54.15 GBP 1.17 GBP 2.22 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
11,446.55 JPY 264.06 JPY 2.36 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
71.66 USD 1.66 USD 2.37 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.80 CHF 0.04 CHF 4.95 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.87 EUR 0.04 EUR 5.11 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.72 GBP 0.03 GBP 4.95 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
152.63 JPY 7.40 JPY 5.10 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
0.96 USD 0.05 USD 5.10 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
495.00 CHF 7.95 CHF 1.63 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
536.20 EUR 9.42 EUR 1.79 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
446.67 GBP 7.17 GBP 1.63 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
94,412.21 JPY 1,647.44 JPY 1.78 %
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Bitcoin ist am Nachmittag 64.638,83 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 17:11 um 0,87 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 64.080,20 US-Dollar stand.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,1 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -0,7 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 1,53 Prozent auf 44,85 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 44,18 US-Dollar.

Daneben wertet Ethereum um 17:11 auf. Es geht 2,25 Prozent auf 1.807,62 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1.767,77 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 207,92 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (199,74 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 4,10 Prozent.

Zudem legt Ripple zu. Um 5,12 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 17:11 auf 0,9557 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 0,9091 US-Dollar wert war.

Zudem legt Monero zu. Um 5,78 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 17:11 auf 497,50 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 470,31 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1530 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1468 US-Dollar.

Indes steigt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,1336 US-Dollar am Vortag auf 0,1387 US-Dollar nach oben (3,84 Prozent).

Währenddessen wird Tron bei 0,3040 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,3066 US-Dollar).

Zudem legt Binancecoin zu. Um 1,62 Prozent verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 17:11 auf 590,12 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 580,71 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0570 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0584 US-Dollar beziffert.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 1,76 Prozent auf 71,23 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 70,00 US-Dollar.

Zudem legt Avalanche zu. Um 1,26 Prozent verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 17:11 auf 7,170 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 7,081 US-Dollar wert war.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 4,02 Prozent auf 9,190 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 8,835 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sui-Kurs um 3,15 Prozent auf 0,7191 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,6971 US-Dollar wert.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com

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