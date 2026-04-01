Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 12:26 um 0,06 Prozent auf 70.763,81 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 70.721,46 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 9,20 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -0,3 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 52,85 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (53,49 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,20 Prozent.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Ethereum um 0,38 Prozent auf 2.184,45 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.192,76 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (421,05 US-Dollar) geht es um 1,09 Prozent auf 425,64 US-Dollar nach oben.

Daneben steigt Ripple um 0,05 Prozent auf 1,325 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,325 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 2,73 Prozent auf 344,57 US-Dollar, nach 335,40 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Montagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2381 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2362 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1515 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1504 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3216 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,3220 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,94 Prozent auf 597,69 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 592,14 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0909 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,42 Prozent auf 81,84 US-Dollar, nach 81,50 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird Avalanche bei 9,080 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vortag (9,035 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 0,15 Prozent auf 8,722 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,735 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,9009 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 12:25 bei 0,9015 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.