DAX 26.630 -0,4%ESt50 6.354 -0,5%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,67 -5,3%Nas 24.709 -1,7%Bitcoin 58.655 -0,9%Euro 1,1009 -0,2%Öl 93,6 -2,4%Gold 3.859 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
54,258.93 CHF -472.23 CHF -0.86 %
Charts | News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
58,693.97 EUR -465.67 EUR -0.79 %
Charts | News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
48,996.90 GBP -353.12 GBP -0.72 %
Charts | News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10,315,232.44 JPY -104,299.46 JPY -1.00 %
Charts | News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
64,613.97 USD -606.55 USD -0.93 %
Charts | News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,530.57 CHF -7.95 CHF -0.52 %
Charts | News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,655.68 EUR -7.33 EUR -0.44 %
Charts | News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,382.14 GBP -5.12 GBP -0.37 %
Charts | News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
290,979.08 JPY -1,920.29 JPY -0.66 %
Charts | News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,822.67 USD -10.71 USD -0.58 %
Charts | News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
59.67 CHF -1.29 CHF -2.12 %
Charts | News
SOL/EUR (Solana-Euro)
64.55 EUR -1.35 EUR -2.05 %
Charts | News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
53.88 GBP -1.09 GBP -1.98 %
Charts | News
SOL/JPY (Solana-Yen)
11,343.88 JPY -262.33 JPY -2.26 %
Charts | News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
71.06 USD -1.59 USD -2.19 %
Charts | News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.80 CHF -0.02 CHF -2.00 %
Charts | News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.87 EUR -0.02 EUR -1.92 %
Charts | News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.72 GBP -0.01 GBP -1.85 %
Charts | News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
152.52 JPY -3.32 JPY -2.13 %
Charts | News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
0.96 USD -0.02 USD -2.06 %
Charts | News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
494.83 CHF -5.10 CHF -1.02 %
Charts | News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
535.28 EUR -5.11 EUR -0.95 %
Charts | News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
446.84 GBP -3.94 GBP -0.87 %
Charts | News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
94,072.84 JPY -1,102.80 JPY -1.16 %
Charts | News

Am Montagnachmittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 17:11 sank Bitcoin um 1,46 Prozent auf 64.266,35 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (65.220,52 US-Dollar).

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 6,1 Prozent auf 8,60 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -6,7 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 2,58 Prozent auf 44,37 US-Dollar, nach 45,54 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert 1,04 Prozent auf 1.814,31 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.833,39 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben fällt Bitcoin Cash um 2,21 Prozent auf 205,77 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 210,43 US-Dollar.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 0,9503 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,9755 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,59 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Monero-Kurs um 0,56 Prozent auf 495,36 US-Dollar. Am Vortag standen noch 498,13 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um 2,17 Prozent auf 0,1519 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,1552 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1415 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1364 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3052 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3052 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Binancecoin-Kurs um 1,64 Prozent auf 586,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 595,75 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0587 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0599 US-Dollar.

Zudem gibt Solana am Montagnachmittag nach. Um 2,88 Prozent auf 70,56 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 72,65 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 2,88 Prozent auf 7,085 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 7,294 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 1,81 Prozent auf 9,116 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 9,285 US-Dollar.

Zudem gibt Sui nach. Um 3,01 Prozent reduziert sich der Sui-Kurs um 17:11 auf 0,7148 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,7370 US-Dollar wert war.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.