Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag.

Am Mittwochnachmittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 17:11 sank Bitcoin um 2,17 Prozent auf 58.413,49 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (59.709,39 US-Dollar).

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 7,82 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -15,2 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 1,20 Prozent auf 40,29 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 40,78 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.675,93 US-Dollar am Vortag auf 1.645,97 US-Dollar nach unten (1,79 Prozent).

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,18 Prozent auf 194,64 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 196,97 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 2,40 Prozent auf 0,9009 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 0,9231 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 501,77 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (507,26 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,08 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1442 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,1389 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1241 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1218 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Tron-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Tron um 1,56 Prozent auf 0,3030 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,3078 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Binancecoin um 1,95 Prozent auf 536,61 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 547,30 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt Dogecoin am Mittwochnachmittag nach. Um 3,27 Prozent auf 0,0533 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Dogecoin-Kurs bei 0,0551 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 67,68 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,79 Prozent im Vergleich zum Vortag (69,63 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 3,20 Prozent auf 6,345 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 6,555 US-Dollar.

Daneben wertet Chainlink um 17:11 ab. Es geht 2,06 Prozent auf 8,645 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,827 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für Sui bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 3,37 Prozent auf 0,6248 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 0,6465 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

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