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Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Sonntagmittag

Kryptokurse am Sonntagmittag

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
54,773.81 CHF 1,028.53 CHF 1.91 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
59,276.41 EUR 1,146.06 EUR 1.97 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
49,372.22 GBP 874.40 GBP 1.80 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10,432,185.88 JPY 195,691.23 JPY 1.91 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
65,331.80 USD 1,251.60 USD 1.95 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,530.71 CHF 48.04 CHF 3.24 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,656.54 EUR 52.90 EUR 3.30 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,379.75 GBP 41.85 GBP 3.13 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
291,537.24 JPY 9,144.67 JPY 3.24 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,825.76 USD 57.99 USD 3.28 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
60.68 CHF 1.97 CHF 3.35 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
65.67 EUR 2.17 EUR 3.41 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
54.70 GBP 1.72 GBP 3.24 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
11,557.06 JPY 374.57 JPY 3.35 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
72.38 USD 2.37 USD 3.39 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.81 CHF 0.04 CHF 5.81 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.87 EUR 0.05 EUR 5.97 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.73 GBP 0.04 GBP 5.81 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
153.88 JPY 8.65 JPY 5.96 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
0.96 USD 0.05 USD 5.96 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
499.18 CHF 12.13 CHF 2.49 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
540.73 EUR 13.94 EUR 2.65 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
450.44 GBP 10.95 GBP 2.49 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
95,209.50 JPY 2,444.72 JPY 2.64 %
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Am Sonntagmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 12:31 kletterte Bitcoin um 2,08 Prozent auf 65.415,97 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (65.415,97 US-Dollar).

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 9,16 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -0,7 Prozent.

Nach 44,18 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Sonntagmittag um 3,08 Prozent auf 45,54 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 3,66 Prozent auf 1.832,44 US-Dollar, nach 1.767,77 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergauf. Bitcoin Cash steigt 4,69 Prozent auf 209,10 US-Dollar, nach 199,74 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Ripple-Kurs 6,08 Prozent stärker bei 0,9644 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,9091 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 6,92 Prozent auf 502,88 US-Dollar, nach 470,31 US-Dollar am Vortag.

Indes steigt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,1468 US-Dollar am Vortag auf 0,1553 US-Dollar nach oben (5,82 Prozent).

Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Stellar-Kurs 4,20 Prozent stärker bei 0,1392 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1336 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3081 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3066 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 597,47 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vortag (580,71 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0570 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:31 auf 0,0592 US-Dollar beziffert.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 3,37 Prozent auf 72,36 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 70,00 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Avalanche um 2,46 Prozent auf 7,255 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 7,081 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 8,835 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Sonntagmittag um 4,88 Prozent auf 9,265 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergauf. Sui steigt 4,92 Prozent auf 0,7315 US-Dollar, nach 0,6971 US-Dollar am Vortag.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com

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