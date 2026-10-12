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Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Vormittag

Kryptokurse am Vormittag

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

Werte in diesem Artikel
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69,710.94 CHF 282.76 CHF 0.41 %
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405,564.44 JPY 4,744.70 JPY 1.18 %
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93.60 CHF 1.37 CHF 1.49 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
84.96 GBP 1.03 GBP 1.23 %
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1.17 CHF 0.01 CHF 0.43 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
626.92 CHF 1.52 CHF 0.24 %
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672.82 EUR 0.34 EUR 0.05 %
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569.02 GBP -0.08 GBP -0.01 %
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119,446.69 JPY 240.61 JPY 0.20 %
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 09:41 gewinnt Bitcoin 0,31 Prozent auf 83.906,67 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 83.646,90 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 2,2 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 22,0 Prozent.

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 1,68 Prozent auf 65,68 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 64,59 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 1,17 Prozent auf 2.563,20 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 2.533,50 US-Dollar wert.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 0,38 Prozent auf 286,92 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 285,84 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,409 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:41 bei 1,413 US-Dollar.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 536,14 US-Dollar am Vortag auf 536,42 US-Dollar nach oben (0,05 Prozent).

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2519 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,2537 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,2024 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3299 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3313 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 754,29 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (753,48 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,11 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Montagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0877 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0866 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 112,67 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,39 Prozent im Vergleich zum Vortag (111,12 US-Dollar).

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergauf. Avalanche steigt 0,67 Prozent auf 11,01 US-Dollar, nach 10,94 US-Dollar am Vortag.

Zudem gewinnt Chainlink am Montagvormittag hinzu. Um 1,05 Prozent auf 13,47 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 13,33 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,128 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 09:41 bei 1,130 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com

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