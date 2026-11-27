Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Mittag.

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 12:31 um 2,07 Prozent auf 61.690,44 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 60.438,17 US-Dollar gestanden hatte.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,9 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance -10,0 Prozent.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 2,11 Prozent auf 44,74 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 43,82 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Ethereum am Freitagmittag hinzu. Um 2,53 Prozent auf 1.727,51 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 1.684,90 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,24 Prozent auf 211,89 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 209,29 US-Dollar.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 0,9771 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,9424 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,69 Prozent.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um 3,68 Prozent auf 442,04 US-Dollar. Gestern war Monero noch 458,92 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1482 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:31 auf 0,1528 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,1297 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3038 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:31 bei 0,3043 US-Dollar.

Daneben steigt Binancecoin um 1,97 Prozent auf 563,58 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 552,70 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Freitagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0586 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0563 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Solana-Kurs 3,23 Prozent stärker bei 73,19 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 70,90 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,31 Prozent auf 6,795 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 6,577 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 2,89 Prozent auf 9,532 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 9,264 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sui-Kurs um 3,07 Prozent auf 0,6875 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,6670 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

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