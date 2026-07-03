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So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Sonntagmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Sonntagmittag
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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Sonntagmittag

05.07.26 12:43 Uhr
Kryptowährungen im Überblick: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. | finanzen.net

Kryptokurse am Mittag.

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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
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Bitcoin ist am Mittag 62.668,26 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 12:25 um 0,73 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 63.129,14 US-Dollar stand.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,6 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -10,6 Prozent.

Indes fällt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 44,84 US-Dollar am Vortag auf 44,45 US-Dollar nach unten (0,86 Prozent).

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 1,12 Prozent auf 1.758,85 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.778,83 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Bitcoin Cash um 0,48 Prozent auf 237,18 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 236,05 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Ripple-Kurs um 2,52 Prozent auf 1,128 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,157 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 1,64 Prozent auf 322,94 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 328,33 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1921 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:25 auf 0,1862 US-Dollar beziffert.

Nach 0,2067 US-Dollar am Vortag ist der Stellar-Kurs am Sonntagmittag um 3,80 Prozent auf 0,1988 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3250 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:25 auf 0,3250 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (574,89 US-Dollar) geht es um 0,05 Prozent auf 575,19 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0757 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0776 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 80,12 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vortag (81,61 US-Dollar).

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 2,39 Prozent auf 6,797 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 6,963 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 1,68 Prozent auf 7,865 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 7,999 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Sui bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 2,61 Prozent auf 0,7419 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 0,7618 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com