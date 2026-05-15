Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

16.05.26 09:48 Uhr
Kryptokurse heute: Bitcoin, Ethereum & Co. am Samstagvormittag | finanzen.net

Kryptokurse am Vormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
61.698,9201 CHF -526,0288 CHF -0,85%
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
67.430,6256 EUR -605,1166 EUR -0,89%
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
58.822,5224 GBP -516,0474 GBP -0,87%
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12.441.980,5063 JPY -109.834,1182 JPY -0,88%
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
78.401,5962 USD -672,9531 USD -0,85%
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.727,4581 CHF -22,3291 CHF -1,28%
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.887,9355 EUR -25,2532 EUR -1,32%
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.646,9242 GBP -21,6970 GBP -1,30%
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
348.352,9328 JPY -4.608,4545 JPY -1,31%
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.195,1028 USD -28,5010 USD -1,28%
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
68,8690 CHF -1,3220 CHF -1,88%
SOL/EUR (Solana-Euro)
75,2668 EUR -1,4789 EUR -1,93%
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
65,6584 GBP -1,2768 GBP -1,91%
SOL/JPY (Solana-Yen)
13.887,8794 JPY -270,8266 JPY -1,91%
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
87,5127 USD -1,6850 USD -1,89%
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,1145 CHF -0,0140 CHF -1,24%
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,2181 EUR -0,0158 EUR -1,28%
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0626 GBP -0,0136 GBP -1,26%
XRP/JPY (Ripple-Yen)
224,7557 JPY -2,8869 JPY -1,27%
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,4163 USD -0,0178 USD -1,24%
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
520,1377 CHF -8,7198 CHF -1,65%
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
568,4574 EUR -9,7867 EUR -1,69%
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
495,8889 GBP -8,4368 GBP -1,67%
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
104.889,0787 JPY -1.790,3287 JPY -1,68%
Am Samstagvormittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 09:41 sank Bitcoin um 0,77 Prozent auf 78.467,82 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (79.074,55 US-Dollar).

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,2 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 9,0 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 56,07 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (57,49 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,48 Prozent.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 1,22 Prozent auf 2.196,56 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.223,60 US-Dollar.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 09:41 ab. Es geht 1,42 Prozent auf 420,39 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 426,46 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt 1,45 Prozent auf 1,413 US-Dollar, nach 1,434 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 377,29 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (381,62 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,14 Prozent.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2615 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,2554 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1519 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1547 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3510 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3520 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin nach. Um 1,84 Prozent reduziert sich der Binancecoin-Kurs um 09:41 auf 659,73 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 672,06 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1099 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 1,94 Prozent auf 87,47 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 89,20 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Avalanche bei 9,347 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,98 Prozent im Vergleich zum Vortag (9,536 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 2,43 Prozent auf 9,819 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 10,06 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Sui um 2,69 Prozent auf 1,069 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,098 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com