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Allianz SE – Der nächste Ausbruchsversuch?

In eigener Sache

Nach dem festeren Wochenstart hat sich die Allianz-Aktie gestern weiter an das amtierende Rekordhoch herangeschoben.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allianz SE-7-Monats-Chart Stand: 11.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Auf die Korrektur im September (-7,7%) folgte im Oktober (+5,4%) eine Erholung, die zum Novemberauftakt an Dynamik gewann. Dabei stiegen die Kurse am vergangenen Donnerstag bis auf das neue Rekordhoch bei 469,10 EUR, ehe zum Wochenschluss eine Korrekturbewegung einsetzte. Darauf folgte bereits am Montag ein Konter, an den die Notierungen gestern mit einem Tagesgewinn von 1,4% anknüpfen konnten.

Ausblick: Im Vorfeld der Quartalszahlen, die am morgigen Donnerstag erwartet werden, hat sich die Allianz-Aktie nun erneut über das September-Hoch geschoben. Rund um die Berichterstattung sollte allerdings mit einer höheren Volatilität gerechnet werden. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite richten sich die Blicke jetzt auf das Rekordhoch, das bei 469,10 EUR einen Widerstand bildet. Gelingt der Ausbruch – der idealerweise per Tages- und Wochenschluss bestätigt werden sollte –, wäre der Weg vorerst frei von charttechnischen Hindernissen. Orientierungshilfen liefern daher vor allem die runden Marken, wobei in diesem Zusammenhang der Preisbereich um 500,00 EUR hervorgehoben werden kann. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht hingegen zunächst das gestrige Aufwärts-Gap im Fokus, ehe mit einem Pullback an das September-Hoch (454,60 EUR) gerechnet werden müsste. Darunter könnte das Korrekturtief vom vergangenen Freitag bei 445,60 EUR noch einmal angesteuert werden. Geht auch dieser Halt verloren, wären weitere Abgaben bis zur 50- und der 100-Tage-Linie (435,07 EUR bzw. 432,50 EUR) möglich. Im Fall einer größeren Abwärtsdynamik wäre im Anschluss eine Korrektur bis zum Oktober- und September-Tief (408,60 EUR bzw. 408,50 EUR) oder bis zum GD200 nicht auszuschließen.

Allianz SE-5-Jahres-Chart Stand: 11.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 11.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 1,42% 5 Tage 5,13% 20 Tage 9,45% 52 Wochen 29,11% im November 5,65% im Jahr 2026 18,69% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 469,10 Abstand zum 52-Wochenhoch -1,19% 52-Wochentief 338,80 Abstand zum 52-Wochentief 36,81% Allzeithoch 469,10 Abstand zum Allzeithoch -1,19% Trend 200-Tage-Linie 404,22 Abstand 200-Tage-Linie 14,66% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 432,50 Abstand 100-Tage-Linie 7,17% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 435,07 Abstand 50-Tage-Linie 6,53% Status (kurzfristig) aufwärts Allianz SE-Trend-Chart Stand 11.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants