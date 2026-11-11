Allianz SE – Der nächste Ausbruchsversuch?
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Nach dem festeren Wochenstart hat sich die Allianz Aktie gestern weiter an das amtierende Rekordhoch herangeschoben
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Allianz SE – Der nächste Ausbruchsversuch?
Mittwoch, 11. November 2026
Nach dem festeren Wochenstart hat sich die Allianz-Aktie gestern weiter an das amtierende Rekordhoch herangeschoben.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Auf die Korrektur im September (-7,7%) folgte im Oktober (+5,4%) eine Erholung, die zum Novemberauftakt an Dynamik gewann. Dabei stiegen die Kurse am vergangenen Donnerstag bis auf das neue Rekordhoch bei 469,10 EUR, ehe zum Wochenschluss eine Korrekturbewegung einsetzte. Darauf folgte bereits am Montag ein Konter, an den die Notierungen gestern mit einem Tagesgewinn von 1,4% anknüpfen konnten.
Ausblick: Im Vorfeld der Quartalszahlen, die am morgigen Donnerstag erwartet werden, hat sich die Allianz-Aktie nun erneut über das September-Hoch geschoben. Rund um die Berichterstattung sollte allerdings mit einer höheren Volatilität gerechnet werden. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite richten sich die Blicke jetzt auf das Rekordhoch, das bei 469,10 EUR einen Widerstand bildet. Gelingt der Ausbruch – der idealerweise per Tages- und Wochenschluss bestätigt werden sollte –, wäre der Weg vorerst frei von charttechnischen Hindernissen. Orientierungshilfen liefern daher vor allem die runden Marken, wobei in diesem Zusammenhang der Preisbereich um 500,00 EUR hervorgehoben werden kann. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht hingegen zunächst das gestrige Aufwärts-Gap im Fokus, ehe mit einem Pullback an das September-Hoch (454,60 EUR) gerechnet werden müsste. Darunter könnte das Korrekturtief vom vergangenen Freitag bei 445,60 EUR noch einmal angesteuert werden. Geht auch dieser Halt verloren, wären weitere Abgaben bis zur 50- und der 100-Tage-Linie (435,07 EUR bzw. 432,50 EUR) möglich. Im Fall einer größeren Abwärtsdynamik wäre im Anschluss eine Korrektur bis zum Oktober- und September-Tief (408,60 EUR bzw. 408,50 EUR) oder bis zum GD200 nicht auszuschließen.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|UJ5UZ3
|335,73
|3,57
|Open End Turbo Call
|WB4FB3
|383,05
|5,60
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|WB9NS0
|593,37
|3,62
|Open End Turbo Put
|WB9PY6
|546,88
|5,66
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|1,42%
|5 Tage
|5,13%
|20 Tage
|9,45%
|52 Wochen
|29,11%
|im November
|5,65%
|im Jahr 2026
|18,69%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|469,10
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-1,19%
|52-Wochentief
|338,80
|Abstand zum 52-Wochentief
|36,81%
|Allzeithoch
|469,10
|Abstand zum Allzeithoch
|-1,19%
|Trend
|200-Tage-Linie
|404,22
|Abstand 200-Tage-Linie
|14,66%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|432,50
|Abstand 100-Tage-Linie
|7,17%
|Status (mittelfristig)
|aufwärts
|50-Tage-Linie
|435,07
|Abstand 50-Tage-Linie
|6,53%
|Status (kurzfristig)
|aufwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.