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AIXTRON Aktie

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AI Analyse

Deutsche Bank AG

AIXTRON SE Hold

11:46 Uhr
AIXTRON SE Hold
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
32,41 EUR -1,22 EUR -3,63%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Eckdaten des Halbleiterindustrie-Ausrüsters seien stark ausgefallen, wobei die Auftragsentwicklung herausgeragt habe, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Hold

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
32,33 €		 Abst. Kursziel*:
36,10%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
32,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,76%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:46 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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