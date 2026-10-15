AIXTRON Aktie
Marktkap. 4 Mrd. EURKGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AI Analyse
AIXTRON SE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Eckdaten des Halbleiterindustrie-Ausrüsters seien stark ausgefallen, wobei die Auftragsentwicklung herausgeragt habe, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Hold
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
32,33 €
|Abst. Kursziel*:
36,10%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
32,41 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,76%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|AIXTRON Overweight
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|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
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|UBS AG
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|Deutsche Bank AG
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